Màn phục thù ngọt ngào của Khổng Tú Quỳnh sau khi bị chê hát dở

Tại đêm nhạc, nữ ca sĩ diện bộ váy dạ hội cắt xẻ khoe vóc dáng thọn gọn và trẻ trung, xinh đẹp.

Trong đoạn clip, Khổng Tú Quỳnh đã khiến nhiều khán giả thích thú xen lẫn cảm xúc bồi hồi khi được nghe lại những câu hát trong bản hit Nhớ Lắm được thể hiện bởi chính giọng hát của nữ ca sĩ.