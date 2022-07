Mãn nhãn cuộc thi bắn súng, võ thuật Công an nhân dân tại TP Huế

Một chiến sĩ biểu diễn nội dung đánh chiếm mục tiêu giả định.

Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh và đội môtô dẫn đoàn diễu hành ngang qua Phu Văn Lâu.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an - cho biết, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội được đặt ra cho lực lượng công an nhân dân rất nhiều khó khăn. Do đó, lực lượng công an cần thường xuyên chấp hành nghiêm điều lệnh đội ngũ, làm tốt hơn các công tác quân sự võ thuật, góp phần rèn luyện, xây dựng đội ngũ CAND tinh nhuệ, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao.