Màn kết hợp nóng bỏng tay của Zico và Jennie vừa ra lò: Nhạc quá hay, visual đẹp đôi xứng đáng điểm 10!

16 giờ chiều 26/4 (theo giờ Việt Nam), Zico "thả xích" single SPOT!, kết hợp với Jennie (BLACKPINK). Ca khúc đánh dấu kỷ niệm 10 năm debut của nam rapper nhà HYBE. MV SPOT! cũng có sự góp mặt của nữ rapper BLACKPINK thu hút không ít sự chú ý từ người hâm mộ Kpop. Phát hành MV ngay giữa tâm bão nội chiến giữa Min Hee Jin và tập đoàn HYBE, Zico và Jennie vẫn đủ sức khiến làng nhạc đứng ngồi không yên vì tổ hợp âm nhạc đậm chất riêng, đầy cá tính và cuốn hút.

Trước khi ra mắt MV chính thức, Zico đã nhá hàng một đoạn giai điệu với phân đoạn góp giọng ấn tượng của Jennie. Chỉ với 15 giây, Jennie đã tạo trend bùng nổ châu Á. Câu hát “Up and down, round and round, hit the spot, spot, spot, spot” được dân tình truyền ngay nhau dù ca khúc vẫn chưa được phát hành. Không ngoài mong đợi, SPOT! là một bản phối hip-hop đậm chất đường phố cuốn hút.