'Màn ke đầu lịch sử của Chi Pu thực ra chẳng có kỹ thuật gì'

Mới đây, trong gameshow nhảy đình đám, đội trưởng Chi Pu vốn luôn bị nghi ngờ về năng lực vũ đạo lại vượt mặt được cả đối thủ "nặng ký" là Trọng Hiếu giành chiến thắng áp đảo.

Theo đó, cô gây ấn tượng bởi thần thái cuốn hút và cú ke đầu "đi vào lịch sử" trong round 4. Tuy nhiên, đa phần cư dân mạng cho rằng kỹ thuật động tác của Chi Pu chẳng có gì đặc biệt.