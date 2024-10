Màn đối đầu chưa từng có trong lịch sử showbiz Việt

Vào cuối tuần này, showbiz Việt "bùng nổ" khi chứng kiến hai concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" và "Anh trai say hi" đối đầu. Cả hai đêm nhạc đều tổ chức cùng ngày, cùng thành phố, dự kiến hút hàng chục nghìn khán giả tham dự. 63 nam nghệ sĩ show Anh trai vượt ngàn chông gai (ATVNCG) và Anh trai say hi (ATSH) cùng vẽ nên những bức tranh đa màu sắc cho giới giải trí, khán giả là người có quyền lựa chọn món ăn tinh thần của mình. Không chỉ cạnh tranh khi phát sóng cùng thời điểm, việc hai game show đều mở concert, hút hàng chục nghìn khán giả tạo nên cuộc đối đầu chưa từng có tại showbiz Việt. Concert Anh trai vượt ngàn chông gai đối đầu Anh trai say hi Gây bùng nổ showbiz thời gian qua, hai game show truyền hình thực tế hot là ATVNCG và ATSH đã khiến cục diện “đu idol Việt” có nhiều thay đổi chóng mặt. Thời điểm cùng phát sóng, hai chương trình tạo nên cơn sốt khắp mạng xã hội, “hút” hết sự chú ý của truyền thông. Nhiều nghệ sĩ phải dè chừng khi quyết định phát hành sản phẩm mới vì sợ bị “át vía”.

"Anh trai vượt ngàn chông gai" và "Anh trai say hi" đều tổ chức concert tối 19/10 tại TP Thủ Đức, TPHCM. Không ít những màn tranh luận, đấu đá giữa fan hai chương trình. Từ nghệ sĩ, sân khấu, bài hát, vũ công, ê-kíp cho đến đạo cụ diễn đều có thể là chủ đề bàn tán, đưa lên bàn cân so sánh của khán giả hai bên. Thực tế, có nhiều chương trình truyền hình mới xuất hiện cùng thời điểm, nhưng khó gương mặt nào có thể chen chân vào cuộc đua giữa hai show Anh trai. Đây cũng là cuộc cạnh tranh thị phần giữa hai “ông lớn” ngành giải trí Việt. Đứng sau ATVNCG là Yeah1 - đơn vị đang ăn nên làm ra nhờ các show Việt hóa, mua bản quyền từ Trung Quốc. Phía bên kia “chiến tuyến” là Vie Channel thuộc Đất Việt VAC, sản xuất ATSH, có kinh nghiệm tổ chức các game show đình đám như Rap Việt, Ca sĩ mặt nạ…

Quy mô concert ATVNCG dự kiến đón 20.000 khán giả. Xung quanh khu vực này là bãi đất trống, sân khấu chính quay lưng với các tòa nhà. Phía xa là cầu Ba Son, không phải là nơi có thể thoải mái dừng, đỗ, hạn chế được việc "xem chùa". ATSH về đích trước ATVNCG nhưng màn đối đầu của họ chưa dừng lại. Nhờ sự ủng hộ lớn từ công chúng, hai show đều khiến hàng chục nghìn khán giả sẵn sàng rút hầu bao mua vé đến xem. Những biển người trong concert của hai game show ca nhạc đình đám là cuộc so găng hấp dẫn có “1-0-2” ở showbiz Việt. Đêm concert của hai show ấn định cùng thời điểm là 19/10, cùng TP Thủ Đức, TPHCM. Công viên bờ sông Sài Gòn, phường Thủ Thiêm là địa điểm ATVNCG hòa chung nhịp đập cùng 20.000 khán giả, trong khi concert thứ 2 của ATSH tổ chức ở khu đô thị Vạn Phúc, số lượng người dự chưa được công bố.

ATSH nối tiếp thành công từ concert 1, đổi địa điểm từ Công viên bờ sông Sài Gòn sang khu đô thị Vạn Phúc. Trước thềm concert, những cuộc trao đổi, mua bán vé vẫn đang diễn ra. Người hâm mộ hai bên “ngó nghiêng” xem ai có sân khấu hoành tráng, bùng nổ truyền thông hơn. Có khán giả đùa “hai show tổ chức concert trùng ngày làm gì cho nháo nhào cả showbiz thành phố. Cuộc chiến của ê-kíp, nghệ sĩ, vũ công… Ngàn năm lịch sử có một, rộn ràng như Tết”. “Cuộc chiến” concert giữa 2 show Anh trai: Lợi chứ không hại Nhận định với Tiền Phong về “cuộc chiến” giữa hai concert đang được quan tâm nhất ở showbiz Việt, chuyên gia truyền thông Hồng Quang Minh cho rằng hai show cùng ngày, cùng thành phố tạo nên bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ và hấp dẫn trong ngành giải trí. Từ góc độ truyền thông, đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội cho cả hai ê-kíp. “Các chiến lược truyền thông, nội dung giải trí sẽ cần phải được tối ưu hóa để tạo sự khác biệt. Sự sáng tạo trong nội dung quảng bá, như các video hậu trường, phỏng vấn độc quyền với nghệ sĩ và các hoạt động tương tác với khán giả qua mạng xã hội, sẽ quyết định khả năng thu hút khán giả” - chuyên gia nói. Theo ông Hồng Quang Minh, điều này cũng phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận của khán giả. Họ không chỉ muốn đến concert để xem nghệ sĩ, mà còn để trải nghiệm những câu chuyện và tương tác mà nghệ sĩ mang lại. “Cuộc cạnh tranh này sẽ thúc đẩy cả hai show nâng cao chất lượng giải trí hơn, từ đó tạo ra những giá trị bền vững hơn cho ngành giải trí” - chuyên gia cho hay. Chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long nhìn nhận việc hai concert cạnh tranh có lợi hơn có hại: “Đối tượng người xem của hai show khác nhau, mở concert cùng ngày không ảnh hưởng nhiều. Mỗi show không có sự trùng lặp thần tượng của khán giả, nên đi show nào, bỏ show nào là không có”. Về mặt hiệu ứng sân khấu, chuyên gia nói với các đơn vị tổ chức luôn có cách để làm cho sân khấu đông người nếu họ muốn. Về hiệu ứng truyền thông, ông Long cho rằng “ăn thua nhau là ở digital (kỹ thuật số), tức là show được ghi hình, phát lại, lan truyền trên các nền tảng là điều quan trọng”. Theo Tiền Phong