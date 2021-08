Màn đối đáp đáng yêu của bé gái khi bị công an giữ lại vì đi chơi mùa dịch

Khi chiến sĩ công an hỏi bố tên gì, mẹ tên gì, cô bé thành thật trả lời: "Bố Long, mẹ Yến". Chiến sĩ công an tiếp tục hỏi: "Thế con đang đi đâu đấy?" thì bé gái đáp: "Em đi chơi".

Mới đây, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại màn đối đáp siêu đáng yêu của "thiên thần nhí" khoảng 3-4 tuổi ở Nghệ An với 2 chiến sĩ công an trong tổ tuần tra. Câu chuyện bắt đầu từ việc cô bé đi ra ngoài đường chơi giữa mùa dịch và bị các chiến sĩ công an đi tuần tra bắt gặp, dừng lại hỏi chuyện.

Màn đối đáp đáng yêu giữa bé gái và 2 chiến sĩ công an

Khi được hỏi có biết ra ngoài là vi phạm không, cô bé nói mình biết. Chiến sĩ công an nhẹ nhàng trách móc cô bé biết mà vẫn đi ra ngoài. Cô bé chỉnh khẩu trang, xách lại đai quần rồi khoanh tay trước ngực, ngước mắt nhìn 2 chú công an rồi cúi đầu nói: "Em xin lỗi chú".