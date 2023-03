Màn đọ giọng như 'đánh trận' của Myra Trần và Văn Mai Hương

Mới đây, màn song ca When You Believe của Văn Mai Hương và Myra Trần trong một đêm nhạc tại Đà Lạt thu hút nhiều sự chú ý từ cư dân mạng.

When You Believe là bài hát quen thuộc trong bộ phim hoạt hình âm nhạc Hoàng Tử Ai Cập ra mắt năm 1998. Đây là ca khúc với bản gốc được 2 giọng "khủng" của âm nhạc thế giới là Mariah Carey và Whitney Houston thu âm cho phần giới thiệu cuối phim và album nhạc phim.