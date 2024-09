Man City, Chelsea dễ dàng đi tiếp ở Cúp Liên đoàn Anh

Man City giành chiến thắng 2-1 trước Watford trên sân nhà Etihad, Chelsea thắng tưng bừng 5-0 trước Barrow ở vòng 3 Carabao Cup (Cúp Liên đoàn Anh). Man City thắng nhẹ trước Watford Man City ra sân với đội hình kết hợp gồm một nửa là các cầu thủ của đội hình một và một nửa là những cầu thủ trẻ. Dẫu vậy, đội chủ sân Etihad vẫn dễ dàng có được thế trận áp đảo trước Watford sau tiếng còi khai cuộc. Bóng liên tục lăn bên phần sân của đội bóng đang thi đấu ở Championship. Các cầu thủ Man City ăn mừng bàn mở tỷ số của Doku (Ảnh: Getty). Phút 5, Doku nhận bóng ở đầu vòng cấm địa, anh ngoặt bóng nhanh và dứt điểm đưa bóng đi vào góc trái mở tỷ số. Lối chơi kiểm soát bóng của Man City khiến Watford, đội khách phải lùi sâu đội hình phòng thủ và gần như không thể phản công. Tình huống phản công đáng chú ý duy nhất bên phía đội khách diễn ra ở phút 20. Baah đã đưa bóng vào lưới của Man City nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì trước khi ghi bàn cầu thủ của Watford đã phạm lỗi với trung vệ của đội chủ nhà. Chơi trên chân đối thủ, bàn thắng thứ hai tới với Man City như một kết quả tất yếu. Phút 38, Nunez tung ra cú sút từ bên ngoài vòng cấm địa đưa bóng vào góc trái. Cú sút quá tốt của tiền vệ bên phía Man City khiến thủ thành Bond chịu thua. Có được hai bàn thắng trong hiệp một, Man City đã chơi phòng thủ phản công trong hiệp hai. Watford dâng cao, tạo ra nhiều khoảng trống phía sau hàng thủ và Man City đã có khá nhiều đợt phản công, tuy nhiên các chân sút của đội chủ nhà lại không có duyên trong hiệp hai. Nỗ lực của đội khách được đền đáp ở phút 86, Ince cứa lòng chân trái đẹp mắt đưa bóng vượt qua tầm với của thủ thành Ortega, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Những phút cuối, Watford vùng lên mạnh mẽ nhưng họ cũng không thể ghi thêm bàn. Đội hình thi đấu Man City: Ortega, Walker, Stones, Braithwaite (Gvardiol, 76'), Lewis, O'Reilly (Wright, 73'), Nunes, McAtee, Doku (Savinho, 46'), Grealish, Foden . Watford: Bond, Porteous, Ogbonna, Morris, Ebosele (Pollock, 76'), Larouci (Dele-Bashiru, 61'), Ince, Louza (Dwomoh, 83'), Sema, Bayo (Chakvetadze, 61'), Baah (Vata, 76') . Nkunku lập hat-trick, Chelsea thắng giòn giã Nkunku ăn mừng khác lạ sau khi ghi bàn (Ảnh: Getty). Chelsea đối đầu với Barrow, đội bóng đang thi đấu ở League Two (giải đấu xếp thứ 4 theo thứ tự phân hạng của bóng đá Anh). Trước một đối thủ thua xa về đẳng cấp, đội chủ sân Stamford Bridge đã sử dụng một đội hình gồm tất cả các cầu thủ ở trong đội một, một vài người thường xuyên đá chính và một số dự bị. Chelsea đang dư thừa nhân sự do mua sắm ồ ạt trong hai năm gần đây, vì vậy HLV Maresca đã không thể sử dụng các cầu thủ từ các đội trẻ. Chênh lệch về đẳng cấp giúp Chelsea thi đấu khá thoải mái, trong 15 phút đầu trận, đội chủ nhà đã có 2 bàn thắng được ghi bởi Nkunku. Pha phản lưới nhà ở phút 28 của Fargan giúp Chelsea chạm tay vào chiến thắng. Chelsea không hề dừng lại sau khi có 3 bàn thắng, thậm chí đội chủ nhà còn tấn công mạnh mẽ hơn nhiều so với hiệp một (16 -5). Tuy nhiên, hiệu quả có được chỉ là 2 bàn thắng, của Neto ở phút 48 và Nkunku ở phút 75, chung cuộc Chelsea thắng 5-0. Đội hình thi đấu Chelsea: (4-2-3-1) Jorgensen; Gusto (Chiwell, 46'), Disasi (Acheampong, 63'), Badiashile, Veiga; Casadei, Dewsbury-Hall; Neto (George, 63'), Felix (Chukwuemeka, 76'), Mudryk; Nkunku (Guiu, 76') Bàn thắng: Nkunku (8', 15', 75'), Farman (OG 28'). Neto (48') Barrow: (5-3-2) Farman; Feely (Eccleston 46'), Vassell, Stokes, Jackson, Newby (Kouyate, 65'); Spence, Campbell, Foley; Garner (Tiensia, 65'), Acquah (Telford, 46')