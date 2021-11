Màn chào sân đầy ấn tượng và kịch tính của 'The Next Face Vietnam 2021'

Sau những thử thách bất ngờ và kịch tính, cùng những câu chuyện truyền cảm hứng, vòng casting The Next Face Vietnam 2021 đã tìm ra 20 gương mặt xuất sắc nhất đến với vòng Pick-team (chọn đội) với 3 vị huấn luyện viên chính thức gồm Hoa hậu H’Hen Niê, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Top model TyhD cùng Host Nam Trung.

Để nhìn rõ hơn năng lực cũng như cơ hội để các thí sinh phát huy tài năng, The Next Face Vietnam 2021 đã mang đến một “cú sốc” cực lớn với thí sinh. Các thí sinh sẽ phải thực hiện một đoạn clip ngắn - 3 phút đối với thí sinh cá nhân, và 5 phút đối với các cặp thí sinh để truyền tải thông điệp theo chủ đề được đưa ra.

Một trong những điểm khác biệt của The Next Face Vietnam so với những chương trình tìm kiếm người mẫu trước đây, đó chính là việc đề cao khả năng tạo dựng hình ảnh và tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội. Vì thế, tất cả các thí sinh đều được BGK "kiểm tra" profile trên mạng xã hội, đặc biệt là trang Facebook cá nhân và những thông tin mà họ đang chia sẻ.

Thí sinh trong phần thi trở thành KOL cùng nhà tài trợ

Những thử thách tiếp theo đang chờ đợi top 20 xuất sắc nhất The Next Face Vietnam 2021 trong vòng pick team là gì? Bên cạnh đó, dàn giám khảo xinh đẹp và quyền lực sẽ sử dụng những “tuyệt chiêu” gì để chiêu mộ nhân tài về đội mình? Tất cả sẽ được hé lộ trong tập 2 của The Next Face Vietnam 2021, được livestream trực tiếp trên Facebook Watch vào 20h00 ngày 14/11/2021 qua Fanpage chính thức của chương trình The Next Face Vietnam.

