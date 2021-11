MAMA 2021 công bố đề cử cho các hạng mục trao giải: BTS bất ngờ có tên ở Best Collab, nội bộ BLACKPINK cạnh tranh Best Female Artist

Best Dance Performance Female Group

aespa – 'Next Level'

ITZY – 'In the morning'

Oh My Girl – 'Dun Dun Dance'

Red Velvet – 'Queendom'

STAYC – 'ASAP'

TWICE – 'Alcohol-Free'

Best Dance Performance Solo

EXO’s Baekhyun – 'Bambi'

HyunA – 'I’m Not Cool'

BLACKPINK’s Lisa – 'LALISA'

BLACKPINK’s Rosé – 'On The Ground'

Jeon Somi – 'DUMB DUMB'

Girls’ Generation’s Taeyeon – 'Weekend'

Best Vocal Performance

AKMU – 'NAKKA' with IU

Davichi – 'Just Hug Me'

Heize – 'HAPPEN'

IU – 'Celebrity'

Lee Mujin – 'Traffic light'

Best Band Performance

10cm – 'Sleepless in Seoul' (feat. AKMU’s Lee Suhyun)

CNBLUE – 'Then, Now and Forever'

DAY6 – 'You Make Me'

Jannabi – 'A thought on an autumn night'

N.Flying – 'Moonshot'

Best Hip Hop & Urban Music

ASH ISLAND – 'MELODY'

CHANGMO – 'GJD'

Jessi – 'What Type of X'

WINNER’s Song Mino – 'Run away'

YUMDDA – '9ucci' (feat. DOGE)

Best OST