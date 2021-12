'Mâm xôi vàng' Hàn: Seo Ye Ji và Jo In Sung không thoát vì phốt thái độ

Dragon Inn kể về câu chuyện của từng thành viên trong Dragon Inn, một nhà hàng Trung Quốc giúp mọi người trả thù. Phim bị đánh giá là dàn dựng không đẹp mắt, tình tiết rập khuôn, kết cấu lộn xộn.

Các bộ phim khác cũng “ngậm ngùi” góp mặt trong danh sách này là: The Labyrinth (4 phiếu), Blacklist (3 phiếu), Pipeline (2 phiếu), Young Adult Matters (2 phiếu), Shades of the Heart (2 phiếu) và Whisosystem Corridors6 (2 phiếu).

Hạng mục “Diễn viên cư xử tệ nhất” đã thuộc về nữ diễn viên kiêm thành viên nhóm nhạc Berry Good Jo Hyun. Cô đã phải nhận 11 trên tổng số 22 phiếu bầu.

Jo Hyun đã khiến dư luận phẫn nộ khi không thông báo cho các phóng viên có mặt tại buổi phỏng vấn quảng bá bộ phim Dragon Inn Part 1: The City of Sadness rằng một quan chức công ty, người đi cùng cô đã được xác nhận dương tính với Covid-19.

Sau đó các phóng viên phỏng vấn cô ấy và các nhân viên đã phải tự cách ly. Tuy nhiên, thay vì xin lỗi vì gây ra sự cố Jo Hyun lại đổ lỗi và chỉ trích cho đội ngũ truyền thông, tiếp thị.