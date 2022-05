Malaysia giành huy chương đồng môn futsal nữ SEA Games 31

Phút thứ 9, May Thet Paing cướp bóng từ chân đối phương và tung cú sút rất mạnh quân bình tỉ số 1-1. Phút 16, từ pha đá phạt góc có phần may mắn Nant May Thazin, bóng chạm người hậu vệ Malaysia bay thẳng về lưới nhà và Myanmar lần đầu tiên vươn lên dẫn trước. Hiệp 1 kết thúc không thể thành công hơn với Myanmar khi Yun Me Me Lwin thực hiện pha đá phạt trực tiếp rất đẹp mắt nâng tỉ số lên 3-1.