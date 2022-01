Mai Thiên Vân: Chồng không ghen khi tôi và Quang Lê diễn thân mật

Mai Thiên Vân và ông xã kín tiếng có tổ ấm hôn nhân hạnh phúc.

- Covid-19 ảnh hưởng cuộc sống của chị ra sao?

Hơn một năm tôi chỉ quanh quẩn trong nhà. Công việc bị ngưng trệ nên kinh tế cũng ảnh hưởng theo. Vài tháng qua, tình hình dịch ở Mỹ ổn định hơn. Mọi người cũng tiêm đủ liều vắc-xin bổ sung nên sinh hoạt ít nhiều được thoải mái hơn.

Qua một cơn xáo trộn và mất mát, nhiều người, trong đó có tôi nhìn nhận khác về cuộc sống. Tôi là người có đạo nên tin những gì Chúa cho là ân huệ. Chúng ta cứ sống như đúng những gì bản thân có, không cần phải tranh giành hay hơn thua. Tôi mong mỗi ngày thức dậy mình vẫn còn có thể nở nụ cười, nhìn quanh thấy người thân, bạn bè vẫn bình an.

Mai Thiên Vân quê ở Bến Tre. Lúc hoạt động ở Việt Nam, cô biểu diễn tại các phòng trà, tụ điểm ca nhạc. Cô từng đoạt giải Nhất Giọng hát hay trên sóng phát thanh của Đài Tiếng nói TP.HCM, Giải đặc biệt Liên hoan Tiếng hát các dân tộc trên sóng phát thanh toàn quốc, Giải 4 Tiếng hát Truyền hình… Sau khi sang Mỹ ca hát, nữ ca sĩ được khán giả yêu mến ở dòng nhạc quê hương trữ tình với chất giọng nữ cao, nhẹ nhàng.

Clip Mai Thiên Vân hát 'Biết đến bao giờ'

Tuấn Chiêu