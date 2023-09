Mai Tài Phến bị rách mũi trên phim trường 'Đất rừng phương Nam'

Trên trang cá nhân, nam diễn viên Mai Tài Phến chia sẻ lại đoạn clip hậu trường cảnh quay anh vào vai Võ Tòng chiến đấu với lính Pháp. Trong cảnh quay, Võ Tòng bay người lao vào tấn công quân lính trong khỏi lửa cực kỳ dũng mãnh.

Tuy nhiên, vì cảnh quay này có quá nhiều khói, hành động của các diễn viên diễn ra liên tục nên nam diễn viên va mạnh phải đầu súng và bị thương. Anh vội vàng ra hiệu ngừng quay vì cú va đập khá mạnh.