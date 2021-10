Mai Phương Thúy định tậu ô tô hơn 20 tỷ mà lại thôi vì lý do gì?

Lý do không phải vì không có tiền mà vì Mai Phương Thúy lo cho môi trường thôi nhé! Không biết mọi người nghĩ sao chứ sau khi phát ngôn câu này, Mai Phương Thúy đã phải tự nhận: "I am such a hypocrite" (tạm dịch: Mình đúng là giả tạo").

Sau hai năm đương nhiệm, Mai Phương Thúy hạn chế tham gia nghệ thuật mà dành thời gian để tập trung kinh doanh. Điều đó giúp người đẹp sinh năm 1988 có cuộc sống sung túc với khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô thường mua sắm cho mình loạt hàng hiệu đắt đó giá hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, nhiều năm qua, người hâm mộ vẫn thấy cô trung thành với xế hộp Mitsubishi Grandis-E giá chỉ vài trăm triệu. Dù đã mua chiếc xế hộp sang hơn nhưng khi cần, cô vẫn sử dụng chiếc xe lỗi mốt này.