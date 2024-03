Mai Phương liên tiếp 'out top' khỏi các phần thi phụ ở Miss World dù từng được dự đoán ngôi vị Hoa hậu

Tuy nhiên, hiện tại trải qua 2 tuần thi đấu và càng cận kề ngày chung kết, Mai Phương lại liên tục out khỏi top các phần thi phụ

Tối 3/3, phần công bố Beauty With A Purpose - Dự án nhân ái trong khuôn khổ cuộc thi Miss World 2024 đã chính thức được diễn ra. Tại đây, Hoa hậu Mai Phương đã mang đến Miss World dự án "Yako By MaiPhuong" rất ý nghĩa. Được biết, đây là một thương hiệu thời trang phi lợi nhuận do nàng hậu đồng sáng lập với một cộng sự. Đặc biệt, 100% lợi nhuận từ việc bán những chiếc áo sẽ được cô sử dụng trọn vẹn cho các hoạt động thiện nguyện. Tuy nhiên, dự án nhân ái của đại diện Việt Nam cũng lại out top trong tiếc nuối.



