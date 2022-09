Mai Ngô trượt top 10 áo tắm, khán giả phản ứng Miss Grand Vietnam

Top 10 của giải phụ "Best in Swimsuit".

Clip: Phần thi của Mai Ngô.



Cô được xem là thí sinh tỏa sáng, nằm ở "cửa trên" của vòng thi này.

Về phần trình diễn của Mai Ngô, cô được xem là một trong số ít thí sinh tỏa sáng, catwalk chắc chân và không lạm dụng múa may xuyên suốt như nhiều thí sinh khác, chỉ sử dụng để tạo điểm nhấn khi cần thiết.