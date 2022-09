Mai Ngô: 'Tôi thoải mái thi đấu tại nơi không drama'

Vừa qua, họp báo công bố vương miện Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 - diễn ra tại TP.HCM.

Tại hậu trường sự kiện, chúng tôi có cuộc trò chuyện với Mai Ngô - thí sinh nổi tiếng bậc nhất mùa giải năm nay, khi vòng chung khảo và chung kết toàn quốc đang cận kề.



Mai Ngô tại họp báo công bố vương miện Miss Grand Vietnam 2022.

Được hỏi về tinh thần trước thềm chung khảo và chung kết Miss Grand Vietnam 2022, Mai Ngô cho biết luôn tràn đầy năng lượng. Người đẹp cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả vì đã luôn quan tâm và ủng hộ mình.

"Hiện tại, tôi tràn đầy năng lượng. Đặc biệt hơn, vừa qua tôi giành chiến thắng phần thi phụ 'Best in Swimsuit' do khán giả bình chọn. Đây được xem như phần thưởng, tình yêu của khán giả dành cho tôi.