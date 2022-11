Mai Ngô quá khứ cơ cực, đóng phạt mới được thi The Face

Sau đó, Mai Ngô tiếp tục gặp khó khăn khi tham gia The Face - Gương Mặt Thương Hiệu 2016 - vì chưa đóng tiền phạt.

Thậm chí, cô cho biết phải chờ ngoài cửa đợi mẹ đi vay tiền, đóng phạt, rồi mới được tiếp tục được tham gia thử thách của chương trình.



Mai Ngô phải đợi mẹ vay tiền, nộp phạt, sau đó mới có thể bước vào thử thách của The Face.

Clip 12 năm tham gia nghệ thuật của Mai Ngô.

Mai Ngô sinh năm 1995, sở hữu chiều cao 1m73, số đo ba vòng 86 - 67 - 100. Cô nổi tiếng qua việc tham gia nhiều cuộc khi hoa hậu, người mẫu lớn nhỏ.