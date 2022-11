Mai Ngô ngồi ghế nóng ‘Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023’

Sinh năm 1995, Mai Ngô (tên đầy đủ: Ngô Thị Quỳnh Mai), sở hữu “background” ấn tượng kinh nghiệm “chinh chiến” ở nhiều lĩnh vực. Nàng Á hậu 4 Miss Grand Vietnam bước chân vào làng giải trí từ năm 2012 với vai trò người mẫu. Sau đó, cô tranh tài ở hàng loạt chương trình và casting nhiều dự án. Những cuộc thi mà Mai Ngô từng tham gia có thể kể đến: Thử thách cùng bước nhảy 2013, Vietnam's Next Top Model 2013, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Asia's Next Top Model 2016, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017…

Mai Ngô gây ấn tượng nhất là khi vượt qua mọi định kiến và áp lực để trở thành Á quân Gương mặt thương hiệu 2016 (The Face 2016). 6 năm sau, Mai Ngô vượt qua nhiều cô gái khác để vào Top 5 Miss Grand Vietnam (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022), nhận vương miện Á hậu 4. Giải Á hậu 4 chính là kết quả của một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ, sự can đảm và bản lĩnh của Mai Ngô. Năm 2021, cô còn bất ngờ lấn sân sang làm rapper, ra mắt loạt ca khúc Đoán xem, Call me later…