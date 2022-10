Mai Ngô - Diệp Lâm Anh đọ vũ đạo: Thần thái, vũ đạo không ai thua ai

Your browser does not support the video tag.

Trong clip, Diệp Lâm Anh và Mai Ngô đã xuất hiện với diện mạo cực xinh đẹp dù không có lớp trang điểm trên mặt. Với vóc dáng ngày càng cải thiện và nhận được nhiều lời khen từ khán giả, cả hai cũng không ngại diện bộ đồ tập ôm sát, khoe được đường cong quyến rũ.

Trên nền nhạc Look What You Made Me Do của Taylor Swift, Diệp Lâm Anh và Mai Ngô đã có màn nhảy đôi vô cùng ăn ý và đẹp mắt. Với sự chỉ dẫn của biên đạo, cả hai đã thực hiện những động tác quyến rũ có, mạnh mẽ cũng có với đạo cụ là hai chiếc ghế. Được biết, đây chính là màn tập luyện của cả hai trong một tiết mục trình diễn chung.