Mai Âm Nhạc 'dỗi' BTC Rap Việt vì biến cô thành 'meme' trên MXH

Thường có những câu nói viral lầy lội trên MXH, Mai Âm Nhạc lần này lại khiến người hâm mộ bất ngờ khi quyết định trình diễn bài thi về chủ đề tình yêu. Qua bài rap Vòng Suy Nghĩ dựa trên bản gốc Think Of You - một hit của nữ ca sĩ Thu Thủy, Mai Âm Nhạc thuyết phục được 2 giám khảo đạp ga chọn mình là Rhymastic và Karik.

Dù các HLV cho rằng Mai Âm Nhạc hợp với Rhymastic nhưng cuối cùng các giám khảo quyết định đưa nữ thí sinh trở thành một trong những "chiến binh" của team HLV Karik.



Karik "chốt sổ" thí sinh đầu tiên là Mai Âm Nhạc

Ngay sau khi phần trình diễn của mình được lên sóng, Mai Âm Nhạc đã đăng tải story "update" trạng thái trực tiếp của mình. Theo đó, cô nàng khoe khoảnh khắc gượng mặt với thần thái vô định cùng dòng trạng thái: "Sau khi xem phần diễn của mình trên sân khấu".