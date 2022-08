Mahatma Gandhi - Anh hùng dân tộc vĩ đại của Ấn Độ

Mahatma Gandhi là nhà lãnh đạo, vị anh hùng dân tộc vĩ đại của Ấn Độ, tên đầy đủ là Mohandas Karamchand Gandhi, sinh ngày 2/10/1869 tại Porbandar, bang Gujarat, Ấn Độ. Từ cuối năm 1910, Gandhi là một trong những người tiên phong tìm đường lật đổ ách thống trị của thực dân dân Anh.

Với triết lý đấu tranh “Bất bạo động”, Gandhi và những người ủng hộ ông đã phát động nhiều cuộc biểu tình vào những năm 1930, 1940 và phải chịu tù đày không ít lần cho tới khi Ấn Độ giành được độc lập vào năm 1947, trong đó nổi bật nhất là hành trình đi bộ liên quan tới muối kéo dài 24 ngày, tháng 3/1930.

Ngày 30/1/1948, Gandhi đã bị sát hại ở New Delhi bởi một tay súng người Hindu cực đoan phản đối quan điểm đoàn kết giữa người Hồi giáo với người Hindu do ông đề xướng. Ngày 15/6/2007, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết lấy ngày sinh của ông (2/10) hằng năm là Ngày Quốc tế Bất bạo động. Nhân dân Ấn Độ gọi ông bằng những tên gọi thể hiện tấm lòng tôn kính, trìu mến như: Babuji (Cha kính yêu), Mahatma Gandhi (Tâm hồn vĩ đại Gandhi), hay “the Father of the Nation” (Cha già dân tộc). Đến nay, hơn 70 quốc gia trên thế giới đã dựng tượng Gandhi và hơn 100 nước đã phát hành con tem có in hình của ông.