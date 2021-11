Madonna tức giận vì bị Instagram xóa hết ảnh giường chiếu phản cảm

Madonna sinh năm 1958, được coi là Nữ hoàng nhạc Pop. Hơn 40 năm hoạt động trong giới giải trí, bà luôn được coi là biểu tượng gợi cảm của làng nhạc thế giới. Tuy nhiên nhiều năm gần đây hình ảnh của Madonna vấp phải nhiều chỉ trích bởi hình ảnh gợi cảm quá đà không hợp tuổi khiến nữ ca sĩ bị chỉ trích là rẻ tiền, không tương xứng với đẳng cấp tên tuổi.

Madonna biểu diễn trong chương trình 'Super Bowl' tháng 1/2021

An Na