Madonna tái xuất bằng show diễn hoành tráng sau trận ốm nặng

Một loạt sản phẩm sau đó cũng thành công vang dội, bao gồm những album bán chạy nhất mọi thời đại Like a Virgin (1984), True Blue (1986) và The Immaculate Collection (1990).

Album Ray of Light (1998) và Confessions on a Dance Floor (2005) của Madonna đã đoạt giải Grammy.

Nữ hoàng nhạc Pop có nhiều đĩa đơn đứng đầu bảng xếp hạng trong suốt sự nghiệp của mình, bao gồm: Like a Virgin, La Isla Bonita, Like a Prayer, Vogue, Take a Bow, Frozen, Music, Hang Up và 4 Minutes.

Sự nổi tiếng của Madonna được nâng cao nhờ các vai diễn trong các bộ phim như: Desperately Seeking Susan (1985), Dick Tracy (1990), A League of their Own (1992) và Evita (1996).

Theo VietNamNet