Madonna gây sốc vì đăng ảnh khoe ngực trần

Madonna tự nhận mình là người truyền cảm hứng, giúp phụ nữ cởi mở hơn về các vấn đề nhạy cảm. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng cho rằng mình đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các sản phẩm âm nhạc chứa nội dung khiêu dâm được đón nhận.

“Bây giờ thì Cardi B có thể thoải mái hát WAP (một hit với ca từ nhạy cảm), Kim Kardashian có thể tạo dáng trên bất kỳ trang bìa tạp chí nào với cái mông trần và Miley Cyrus có thể 'come in like a wrecking ball' (nhắc tới MV khỏa thân Wrecking Ball của Miley). Mọi người không cần cảm ơn tôi đâu”, Madonna viết trên Instagram cá nhân.

Phát ngôn của Madonna ngay lập tức khiến Cardi B phẫn nộ. Nữ rapper gọi Madonna là "nỗi thất vọng". Tuy nhiên, cả hai đã nhanh chóng hòa giải.