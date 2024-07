Mách người đường huyết cao, bệnh tiểu đường cách ăn mít

Người mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 thường có tình trạng thừa cân, béo phì. Hàm lượng chất xơ lớn trong mít chứa calo thấp sẽ khiến người bệnh cảm thấy no lâu, từ đó giảm cảm giác thèm ăn và hỗ trợ tiêu hóa. Vì vậy có thế giúp người bệnh giảm cân an toàn, khoa học.

Mít cũng là một trong những loại trái cây có chỉ số chuyển hóa đường huyết (GI) khá thấp, chỉ đạt từ 50 đến 60. Do đó nếu ăn mít với một lượng không ăn quá nhiều cùng một lúc thì khả năng bị tăng đường huyết, tăng huyết áp đột ngột hoặc làm gia tăng nguy cơ biến chứng là không cao.

Người bệnh tiểu đườngnên ăn mít theo cách nào

Chế độ ăn của người bệnh tiểu đường thường được khuyến nghị nên hạn chế tinh bột và chất chứa nhiều đường. Mít lại chứa nhiều đường fructose và đường glucose - 2 loại đường dễ hấp thu khi được đưa vào cơ thể nên có thể dẫn đến tình trạng hàm lượng đường trong máu cao lên sau khi người bệnh ăn quá nhiều mít.

Người bệnh tiểu đường có thể ăn 30g mít non hoặc mít đã sấy khô trong một ngày để cảm thấy no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn vặt. Ngoài ra, có thể chế biến mít non với các món ăn hàng ngày để thay thế cho gạo trắng, bún, miến, phở nhiều tinh bột.

Mít chín chứa lượng đường cao hơn mít non. Do đó người mắc bệnh tiểu đường không nên ăn quá nhiều mít chín trong 1 lần. Tốt nhất chỉ nên ăn khoảng 1 - 2 múi 1 lần, mỗi ngày ăn từ 2 - 3 lần để không ảnh hưởng đến đường huyết.

Nên lựa chọn những quả mít tươi ngon, tốt nhất nên ưu tiên mít chín cây để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.Việc ăn mít có thể ảnh hưởng đến việc hấp thu của một số thuốc điều trị tiểu đường cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe nếu ăn quá liều lượng. Vì thế nên hỏi ý kiến bác sĩ điều trị trước khi ăn mít.