Mách bạn phân biệt rau xà lách sạch, không phun thuốc và cách rửa rau xà lách không bị dập nát

Ngược lại, rau xà lách chứa chất kích thích do thời gian sinh trưởng ngắn nên lá vàng phía dưới ít, thường là không có. Độ xanh khá đậm, chủ yếu do màu xanh đạm nitrat, lá non mơn mởn, không có độ già.

Cuống rau xà lách sạch có độ giòn, cứng nhưng rất khó gãy, kích thước cọng rau nhỏ, khi bấm vào thấy tiết ra chất nhựa trắng. Đối với rau chứa chất kích thích, cuống rau do được kích thích nên thường to hơn rau sạch, khi bấm vào không có nhựa, hoặc tiết nhựa rất ít. Đặc biệt, cọng rau không có độ cứng, bẻ rất dễ gẫy.

Rau xà lách chứa chất kích thích, chỉ nhìn thoáng qua đã thấy lá rau rất mỡ màng, xanh đậm, bản to, trông bắt mứt hơn rất nhiều so với xà lách sạch được trồng tự nhiên.

Tuy nhiên, rau xà lách chứa chất kích thích dù to bản, mỡ màng, nhưng lại không có độ xoăn vốn có. Các bạn đi chọn rau xà lách nên để ý tới độ xoăn của lá xà lách nhé. Xà lách trồng tự nhiên không chứa chất kích thích thường có độ xoăn nhất định, các lá ôm khít nhau, bản lá hơi dày.

Xà lách là một loại rau rất dễ héo, do là mỏng, rất dễ mất nước. Tuy nhiên chúng ta có thể dựa vào độ tươi của rau trong một thời gian nhất định. Rau xà lách sạch khi sờ bản lá sẽ thấy có độ giày hơn, tươi lâu hơn.