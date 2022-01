Mách bạn cách phòng tránh ung thư hậu môn

Your browser does not support the audio element.

Nhiều người có thể sống lâu, sống khỏe mạnh sau khi được chẩn đoán mắc ung thư hậu môn. Phát hiện sớm là chìa khóa để duy trì sức khỏe.

Tỷ lệ sống sót sau 5 năm ở những người bị ung thư hậu môn là 66,9%, dựa trên dữ liệu thu thập từ năm 2007 đến năm 2013. Ngoài ra, những người bị ung thư hậu môn khu trú có tỷ lệ sống sót là 81,3%.

Các yếu tố nguy cơ của ung thư hậu môn

Theo Healthline, chỉ khoảng 0,2% ung thư hậu môn có thể xảy ra ở bất kỳ đối tượng nào, nhưng một số người có nguy cơ mắc bệnh cao hơn những người khác. Các yếu tố rủi ro bao gồm:

Ảnh minh họa: G.F.

Nhiễm virus HPV