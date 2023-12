Mách bạn 7 cách nhận biết camera trong nhà bị hack

Dù bạn đã tắt hết hệ thống camera an ninh, nhưng một trong các camera ấy lại tự động bật lên và sáng đèn LED. Điều này khẳng định rằng hệ thống an ninh của bạn đã bị hack.

Nếu bạn đang sử dụng một camera trong hệ thống an ninh, hãy kiểm tra chúng. Bất cứ khi nào bạn thấy đèn LED nhấp nháy, điều đó đồng nghĩa với việc tin tặc đang cố gắng truy cập vào camera nhà bạn.

Hãy kiểm tra các cài đặt bảo mật trên camera của bạn. Nếu thấy chế độ báo động hoặc vài thông số khác đã bị thay đổi, điều này có thể là do tin tặc đã đụng tay vào hệ thống của bạn.

Không truy cập được vào camera dù đã nhập đúng mật khẩu

Đột nhiên, một ngày bạn bị thoát ra khỏi tài khoản camera trên phần mềm và khi truy cập vào thì lại không được. Dù đã nhập đúng các thông tin cũng như mật khẩu camera an ninh. Điều đó chứng tỏ, hacker đã thay đổi mật khẩu camera của bạn, ngăn cản bạn truy cập vào hệ thống camera nhà mình.

Lưu lượng dữ liệu di động hay lưu lượng truy cập mạng thay đổi bất thường

Một cách khác để kiểm tra xem hệ thống camera an ninh của bạn có còn an toàn hay không là hãy theo dõi lưu lượng truy cập Internet của hệ thống mạng mà camera an ninh đang sử dụng.

Nếu xuất hiện một lượng truy cập bất thường hoặc lưu lượng tăng đột ngột cũng có nghĩa là tin tặc đang xâm nhập vào hệ thống camera của bạn, và chúng đang cố "tuồn" dữ liệu camera ra ngoài, điều này lý giải vì sao dữ liệu mạng tăng đột biến.

Theo VTC news