MacBook Air 2022 sẽ có hai kích thước mới nhưng không có công nghệ mini-LED

Hôm nay, Young nói rằng ‌MacBook Air‌ hoặc “MacBook” 15 inch sẽ có kích thước hiển thị chính xác là 15,2 inch. Con số này nhỏ hơn 0,2 inch so với kích thước màn hình 15 inch mà Apple đã cung cấp trước đây trên mẫu MacBook Pro lớn hơn của mình cho đến khi giới thiệu MacBook Pro 16 inch vào năm 2019. Giả sử thiết bị cũng sẽ có viền mỏng hơn so với phiên bản MacBook Pro 15 inch hiện đã ngừng sản xuất, ‌MacBook Air‌ 15 inch có thể có kích thước tổng thể nhỏ hơn đáng kể so với thiết bị đó.