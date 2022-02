Mặc kệ ồn ào nàng thơ, Sơn Tùng vui vẻ bắt trend 'lên đồ' Tik Tok

Your browser does not support the video tag.

Trong clip, anh xuất hiện những giây đầu với hình ảnh đời thường, trang phục giản dị cùng nụ cười khiến bao fan xiêu lòng.

Và đến phần đoạn nhạc cao trào, Sơn Tùng cũng "lên đồ" đúng tính chất của trend với hình ảnh vest nâu và mắt kính đen bảnh bao hơn hẳn.