Mắc Covid-19 có nên "cấp tập" uống thuốc bổ?

- Tống thải đờm (đàm) với các trường hợp có tăng tiết đờm.

- Tăng cường khả năng vận động và các cơ tham gia hô hấp.

- Ngăn chặn suy giảm thể chất, cải thiện tinh thần.

Một số bài tập thở, vận động gồm: các bài tập thở, vận động tại giường, bài tập giãn cơ, bài tập thể lực tăng sức bền.

Thừa vitamin C cũng có thể dẫn tới nhiều tác hại. Nếu dùng vitamin C liều cao kéo dài, có thể gặp các tác dụng không mong muốn như rối loạn tiêu hóa, loét dạ dày - tá tràng, viêm bàng quang, tiêu chảy, tăng tạo sỏi thận, gây bệnh gút, giảm độ bền hồng cầu, cản trở hấp thụ vitamin A, B12 và có thể gây ra hiện tượng ức chế ngược nếu ngừng đột ngột. Thậm chí nếu sử dụng vitamin C khoảng 1.000mg/ngày thường xuyên có thể dẫn đến buồn nôn, tiêu chảy, tăng nguy cơ sỏi thận...

Nhu cầu về vitamin C: trẻ từ 6-11 tháng: 25-30mg/ngày, trẻ từ 1-6 tuổi: 30mg/ngày, trẻ từ 7-9: 35mg/ngày, tuổi vị thành niên 10-18 tuổi là 65mg/ngày, người trưởng thành: 70mg/ngày, phụ nữ có thai là 80mg/ngày, bà mẹ cho con bú là 95mg/ngày.