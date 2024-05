Mắc bệnh hiểm nghèo phải dừng hát, Celine Dion bật khóc kể tình hình hiện tại

Your browser does not support the video tag.

Prime Video vừa công bố trailer chính thức của bộ phim tài liệu I Am: Celine Dion về cuộc đời nữ danh ca huyền thoại. Lần đầu tiên sau gần 2 năm công bố tình trạng sức khỏe của mình, Celine Dion trải lòng về cuộc sống khó khăn phải chiến đấu với bệnh tật và rời xa sân khấu trong phim tài liệu I Am: Celine Dion.