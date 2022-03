Mắc bẫy lừa đảo vì cả tin

Liên quan đến hành vi này, vừa qua, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Minh Dững (SN 1974, ngụ xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình). Theo hồ sơ, năm 2009, Dững đứng ra làm chủ nhiều dây hụi, thu hút đông đảo hụi viên tại địa phương tham gia. Đến tháng 5/2021, nhiều dây hụi mà Dững làm chủ bị vỡ. Dững không thông báo đến các hụi viên mà tiếp tục lập thêm 5 dây hụi mới rồi mạo danh hụi viên hốt, bán nhiều phần hụi khống chiếm đoạt trên 500 triệu đồng.

Một thủ đoạn khá phổ biến nữa là giả danh người có chức vụ, quyền hạn hoặc tự nhận quen biết với người có chức vụ, quyền hạn rồi liên hệ với các gia đình có người thân đang phạm tội, vi phạm pháp luật, yêu cầu họ chuyển tiền để chạy án rồi chiếm đoạt. Giữa tháng 12/2021, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố bị can đối với Trần Huy Toàn (SN 1979, ngụ xã An Trạch A, huyện Đông Hải) liên quan đến thủ đoạn nêu trên. Cụ thể, tháng 5/2020, Toàn quen biết với một người phụ nữ ngụ huyện Hòa Bình đang có người thân bị tạm giam về hành vi “trộm cắp tài sản” và giới thiệu mình có khả năng chạy án nên người phụ nữ này nhiều lần chuyển cho Toàn với số tiền gần 550 triệu đồng…