Mặc áo thầy chùa, nhận trẻ về nuôi rồi... đánh đập

Ngày 23/4, Thượng tá Nguyễn Văn Nhỏ, Trưởng Công an TP Sóc Trăng cho biết, cơ quan CSĐT Công an TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Hữu Phúc (49 tuổi, ngụ phường 4, TP Sóc Trăng), về hành vi hành hạ trẻ em, cố ý gây thương tích.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt Hồ Hữu Phúc (Ảnh: CTV).