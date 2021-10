Mắc 10 sai lầm này trong chọn lựa và lưu trữ thực phẩm, bạn vừa tốn nhiều tiền vừa ảnh hưởng không nhỏ đến sức khoẻ

Các tủ lạnh đều có bộ điều khiển để người tiêu dùng thay đổi nhiệt độ của ngăn mát và ngăn đông. Muốn tạo một môi trường mà vi khuẩn không thể phát triển, bạn hãy luôn đặt tủ lạnh ở mức 40 độ F (khoảng 4,5 độ C) trở xuống và ngăn đá ở mức 0 độ F (khoảng - 18 độ C).

3. Không phân biệt được “hạn sử dụng” và “ngày tốt nhất để sử dụng”

Use by date (hạn sử dụng) thường được dùng cho những sản phẩm dễ bị hỏng như sữa, pho mai mềm, thịt, thủy hải sản... Điều đó có nghĩa là người dùng nên sử dụng chúng trước ngày ấy vì sau đó sản phẩm có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, nguy cơ bị ngộ độc. Đối với nhà sản xuất, kinh doanh sản phẩm quá hạn sử dụng là vi phạm pháp luật.

Best before date/ Best before (sử dụng tốt nhất đến ngày) là loại hạn sử dụng thường thấy trên các sản phẩm đông lạnh, đồ hộp hoặc thức ăn khô, nói chung là các thực phẩm có thể để được lâu. Nó nhấn mạnh vào chất lượng thực phẩm hơn là độ an toàn. Chất lượng tốt nhất của thực phẩm chính là trong khoảng thời gian đó. Sau mốc thời gian ấy, độ tươi ngon của thực phẩm giảm dần, tuy nhiên vẫn có thể sử dụng được mà không bị ngộ độc.

4. Mua sản phẩm sữa chưa tiệt trùng

Sữa chưa tiệt trùng là loại thực phẩm được cảnh báo nguy hiểm. Các loại phô mai chưa tiệt trùng cũng có mối liên quan đến sự bùng phát ngộ độc thực phẩm. Bởi vì tất cả sản phẩm sữa chưa tiệt trùng này có thể mang vi khuẩn truyền nhiễm như Listeria, E. coli và Brucella.