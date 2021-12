Ma túy tổng hợp "núp bóng" trong đồ ăn, tấn công mạnh giới trẻ

Your browser does not support the audio element.

Liên quan đến hiện tượng thời gian gần đây công an một số địa phương phát hiện các vụ việc ma túy tổng hợp có trong thực phẩm, đồ uống, gây tâm lý lo lắng cho người dân, nhất là các bậc phụ huynh có con em ở độ tuổi học sinh, thanh thiếu niêu, phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Bùi Đức Thiêm, Phó trưởng Phòng 5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 - Bộ Công an).

Ma túy tổng hợp đã và đang tấn công rất mạnh vào các thanh thiếu niên với nhiều vỏ bọc, vậy ông có thể nói rõ hơn về loại hình tội phạm ma túy này đang thay đổi ra sao trong bối cảnh hiện nay?

- Ma túy tổng hợp đang tìm đủ mọi cách để tấn công vào người dân nói chung, đặc biệt là người nghiện. Để lôi kéo được một số lượng người nghiện lớn thì ma túy tổng hợp luôn thay đổi về mẫu mã, hình thức, đặc biệt là tác dụng kích thích.

Dưới nhiều góc độ khác nhau, ma túy tổng hợp được núp bóng ở các đồ ăn, nước uống, các loại thực phẩm chức năng. Thời gian gần đây, ma túy tổng hợp đã vào Việt Nam bằng một số con đường, đặc biệt là hình thức vận chuyển không chính thức như qua các con đường tiểu ngạch, hàng xách tay, đường hàng không.

Hiện nay, cơ quan quản lý nhà nước chưa cấp phép cho bất kỳ loại thực phẩm chức năng nào có hoạt chất là ma túy, bởi vì ma túy được kiểm soát rất chặt chẽ.