Ma túy núp bóng thuốc lá điện tử: Rao bán nhan nhản

Bắt giữ nhiều vụ thuốc lá điện tử trôi nổi, chứa ma túy

Vào đầu tháng 12/2022, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đã phát hiện, bắt quả tang N.V.H., SN 1999, trú tại xã Ninh Phúc, TP Ninh Bình đang bán thuốc lá điện tử cho một em học sinh SN 2005, tại cửa hàng do H. làm chủ có địa chỉ tại phường Phúc Thành, TP Ninh Bình. Tổ công tác của Công an TP Ninh Bình tiến hành kiểm tra cơ sở này, phát hiện tại đây bày bán 196 điếu thuốc lá điện tử có nhãn mác xuất xứ nước ngoài và không có hóa đơn giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Chủ cửa hàng khai nhận, đã mua số thuốc lá điện tử này trên mạng xã hội về để bán kiếm lời. Hiện Công an TP Ninh Bình đã thu giữ toàn bộ số hàng trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Không chỉ dừng lại ở việc không có nguồn gốc xuất xứ, thuốc lá điện tử còn bị phát hiện có chứa các chất ma túy. Thượng tá Dương Thị Thanh Huyền, Phó trưởng Phòng Phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn, điều tra tội phạm về tiền chất, ma túy tổng hợp và kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an cho biết, hiện nay, không ít đối tượng đã lợi dụng xu hướng, thị hiếu của người sử dụng thuốc lá điện tử, đặc biệt là giới trẻ để pha trộn chất ma túy vào tinh dầu thuốc lá điện tử bán cho khách. Thực tế, cơ quan Công an đã từng khám phá nhiều vụ việc các đối tượng kinh doanh chủ động mua ma túy để "tẩm" vào thuốc lá điện tử.

Ngày 8/11, Công an huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Lộc, SN 2003, tạm trú trên địa bàn huyện Tam Nông khi đối tượng đang mang ma túy tổng hợp dưới dạng thuốc lá điện tử đi bán trên địa bàn. Qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Văn Lộc khai nhận, từ cuối tháng 10/2022, Lộc lên mạng đặt mua nhiều loại thuốc lá điện tử và tinh dầu (là các loại ma túy tổng hợp mới) về bán chủ yếu cho thanh, thiếu niên trên địa bàn để kiếm lời. Qua giám định dung dịch thu giữ trong số "thuốc lá" Lộc mang bán đều có chứa ma túy ADB-Butinaca.