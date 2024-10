Ma túy 'núp bóng' bánh kẹo, thuốc lá điện tử, làm sao để nhận biết?

Gần đây, xuất nhiều loại ma túy mới "núp bóng" bánh kẹo, trà sữa, thuốc lá điện tử... thu hút sự tò mò của giới trẻ. Việc nhận biết, phòng tránh các loại ma túy này thế nào? Trong thời gian qua, xuất hiện nhiều loại ma túy mới được pha trộn, đóng gói dưới dạng thực phẩm, đồ uống, bánh kẹo, thuốc lá điện tử. Đây là thủ đoạn tinh vi của tội phạm nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Đại diện Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết, các loại ma túy "núp bóng" này khó để phân biệt hơn so với ma túy truyền thống. Việc phân loại phải dựa vào tên gọi ví dụ như: Nước vui, bánh lười, pod chill... Đặc điểm nhận diện tiếp theo là về bao bì, các loại này thường có bao bì phong phú, đa dạng, nhiều kí hiệu lạ như hình con ngựa, cây cần sa... và không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Ma túy hòa tan với nước để sử dụng. Ảnh: Cục C04 Đại diện C04 đưa ra ví dụ, nhóm ma túy methamphetamine (hồng phiến, ma túy đá...) thường "núp bóng" dưới dạng đồ uống như trà, cà phê... được sử dụng ở nơi có âm thanh, ánh sáng mạnh để kích thích, tạo hưng phấn. Nhóm ma túy cần sa tổng hợp thì "núp bóng" dưới dạng bánh, kẹo, thuốc lá... Còn nhóm hỗn hợp (thuốc lắc, ketamine, methamphetamine, bùa lưỡi...) được trộn nhiều loại ma túy và "núp bóng" dưới dạng nước vui. Đại diện C04 cho biết thêm, gần đây còn xuất hiện việc ma túy "núp bóng" thuốc lá điện tử. Phương thức sử dụng ma túy thông qua thuốc lá điện tử, thuốc lá điếu này có mức độ gây nghiện rất cao, sử dụng một lần cũng có thể nghiện, tùy thuộc vào thể trạng, tâm lý, gen, môi trường xã hội... của người sử dụng. Bộ Công an đã phối hợp với các bộ, ngành chức năng kịp thời tham mưu Chính phủ sửa đổi, bổ sung vào danh mục các chất ma túy, tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 57/2022/NĐ-CP của Chính phủ để có biện pháp xử lý, ngăn chặn loại ma túy này xâm nhập vào xã hội, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Đại diện C04 thông tin Đại diện C04 khuyến cáo, để ngăn chặn việc mua bán, sử dụng các loại ma túy mới, cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các hình dạng, mẫu mã của loại ma túy này. Người dân nên thường xuyên theo dõi nội dung tuyên truyền của cơ quan chức năng để nhận diện và phòng, tránh. Loại kẹo mà nhóm 10 học sinh tại tỉnh Quảng Ninh sử dụng có chứa chất ma túy. Ảnh: Việt Dũng Thời gian tới, C04 sẽ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn những loại ma túy mới xâm nhập vào Việt Nam. Bằng việc tăng cường tuyên truyền cho người dân nhận biết các loại ma túy mới, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra hàng hóa không rõ nguồn gốc và thường xuyên cập nhật thông tin về tội phạm liên quan tới các loại ma túy này. Điển hình các vụ việc đã được cơ quan chức năng bắt giữ như: Vụ bán bánh cần sa trên mạng xảy ra tại Hà Nội, bị triệt xóa tháng 12/2019; vụ bán nước xoài chứa ma túy tại TPHCM tháng 10/2020; vụ nhóm học sinh tại Quảng Ninh sử dụng kẹo chứa ma túy bị ngộ độc, phải cấp cứu tháng 10/2021 hay vụ bán socola chứa ma túy tại Đông Anh, Hà Nội, hồi tháng 6/2022.