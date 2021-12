"Ma trận cuộc đời Keanu Reeves": Kẻ hờ hững với hào quang của chính mình

Your browser does not support the audio element.

"Ma trận cuộc đời Keanu Reeves" không chỉ vẽ nên một bức tranh tổng thể về cuộc đời nam tài tử Keanu, mà Marc Shapiro còn lần theo những biến cố trong cuộc đời thăng trầm, để khám phá ra những điều độc đáo nơi người đàn ông kiệm lời này.

Đặc biệt, cuốn sách được ra mắt vào đúng thời điểm bộ phim bom tấn Ma trận: Tái xuất (tựa gốc "The Matrix: Resurrection") do Keanu Reeves đóng vai chính công chiếu trên thế giới vào ngày 24/12/2021.

Khác với những cuốn sách viết về cuộc đời nhân vật, "Ma trận cuộc đời Keanu Reeves" không dùng những mỹ từ để tạc tượng, cũng không đơn thuần kể lại những cột mốc sự kiện đáng nhớ trong đời Keanu theo dòng chảy của thời gian, mà tác giả thông qua những dữ kiện đó để giúp người đọc giải mã một trong những khối rubik bí ẩn nhất trong thế giới Hollywood.