'Ma trận' chung cư cao cấp tự phong, người mua dễ mất tiền oan

Theo số liệu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, giá căn hộ chung cư ở các thành phố lớn trong quý II/2023 tiếp tục ghi nhận ở ngưỡng cao do các dự án mới mở bán chủ yếu là dự án cao cấp.

Các dự án có giá trung bình 52 triệu đồng/m2 tại Hà Nội, tăng 1,46% so với quý trước. Tại TP.HCM, giá căn hộ chung cư trung bình 67 triệu đồng/m2, giảm 4,6% so với quý trước. Thị trường hầu như không có căn hộ bình dân, giá dưới 25 triệu đồng/m2. Tổng nguồn cung căn hộ chung cư bình dân giảm 98% so với năm 2019.

Tương tự, theo báo cáo của CBRE, 6 tháng năm 2023, tổng nguồn cung nhà ở tại Hà Nội có khoảng 3.926 căn hộ, đáng lưu ý, toàn bộ nguồn cung mở bán đều thuộc phân khúc cao cấp và trung cấp, trong đó lượng căn hộ cao cấp chiếm 51%.

Nhìn vào số liệu trên có thể thấy các chủ đầu tư ngày càng phát triển các phân khúc chung cư cao cấp.

Ngày càng có nhiều chung cư cao cấp tự xưng khiến người mua nhầm lẫn. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia bất động sản, bên cạnh các dự án thực sự cao cấp, không ít chủ đầu tư khi mở bán căn hộ đã tự gắn cho dự án của mình danh hiệu "cao cấp", "siêu sang" để thu hút khách hàng và nâng giá cao hơn chất lượng thực tế. Không ít dự án khiến người mua thất vọng vì nhầm tưởng.