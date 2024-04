Mã độc mã hóa dữ liệu tống tiền Lockbit 3.0 tấn công VNDIRECT nguy hiểm thế nào?

Một phần đặc biệt quan trọng được đề cập trong ‘Báo cáo phân tích về ransomware LockBit 3.0’ là nội dung hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cách phòng chống, giảm thiểu rủi ro từ tấn công ransomware. Những lưu ý quan trọng để hỗ trợ các đơn vị tại Việt Nam phòng chống và ứng phó với tấn công ransomware đã được Cục An toàn thông tin nêu trong ‘Cẩm nang về một số biện pháp phòng chống, giảm thiểu rủi ro từ tấn công ransomware’ phát hành ngày 6/4, tiếp tục được các chuyên gia NCSC khuyến nghị triển khai.

Theo các chuyên gia, các cuộc tấn công ransomware hiện nay thường được bắt đầu từ một điểm yếu bảo mật của cơ quan, tổ chức. Kẻ tấn công xâm nhập hệ thống, duy trì sự hiện diện, mở rộng phạm vi xâm nhập, kiểm soát hạ tầng CNTT của tổ chức và làm tê liệt hệ thống, với mục đích nhằm bắt buộc các tổ chức nạn nhân thực phải trả tiền nếu muốn chuộc lại dữ liệu bị mã hóa.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet tại thời điểm sự cố tấn công vào hệ thống VNDIRECT xảy ra được 5 ngày, từ góc độ của đơn vị tham gia điều phối hoạt động hỗ trợ khắc phục sự cố, đại diện Cục An toàn thông tin nhận định: Vụ việc này là một bài học quan trọng để nâng cao nhận thức về an toàn, an ninh mạng của các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam.

Do vậy, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là những đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực quan trọng như tài chính, ngân hàng, chứng khoán, năng lượng, viễn thông... cần khẩn trương, chủ động rà soát, củng cố cả về hệ thống và nhân sự chuyên môn bảo mật hiện có, đồng thời xây dựng các phương án ứng cứu sự cố.

“Các tổ chức cần tuân thủ nghiêm những quy định, yêu cầu, hướng dẫn về an toàn thông tin, an ninh mạng đã được ban hành. Đây là trách nhiệm của mỗi tổ chức, doanh nghiệp để bảo vệ chính đơn vị mình và khách hàng trước các nguy cơ tấn công mạng tiềm ẩn”, đại diện Cục An toàn thông tin nhấn mạnh.