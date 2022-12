'Ma cà rồng' Lee Soo Hyuk vướng tin hẹn hò Son Naeun

Lee Soo Hyuk sinh năm 1988, hiện là nghệ sĩ của công ty YG Entertainment. Anh ra mắt với tư cách người mẫu vào năm 2006 và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất chuyên nghiệp năm 2010. Mặc dù có ngoại hình đẹp, phong thái và biểu cảm tốt, Lee Soo Hyuk vẫn chưa có vai diễn đột phá sau nhiều năm hoạt động. Nam diễn viên được công chúng biết đến qua nhân vật ma cà rồng điển trai, Gwi, trong bộ phim Thư sinh bóng đêm.

Son Naeun sinh năm 1994 tại Hàn Quốc. Năm 2011, cô ra mắt với vai trò thành viên của nhóm nhạc nữ Apink, trực thuộc công ty Play M Entertainment. Ngoài ra, cô cũng lấn sân điện ảnh với một số bộ phim như The Great Seer, Twenty Again, Cinderella and Four Knights. Năm 2021, sau khi hết hợp đồng với Play M, nữ thần tượng gia nhập công ty YG Entertainment nhưng vẫn hoạt động với nhóm Apink.

Theo Zing