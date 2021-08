Lyrics bài hát comeback của STAYC khiến Knet tranh cãi: Cả BLACKPINK, ITZY và Jeon Somi cũng bị 'lên thớt'

Một đoạn lyrics ca khúc 'BOOMBAYAH' của BLACKPINK:

'Been a bad girl, I know I am

And I'm so hot, I need a fan

I don't want a boy, I need a man [...]

Tay của anh ôm lấy vòng eo của em

Your hands wrap around my waist

Front to my back, thân hình của em là có một không hai (Oh yes)

Đôi mắt anh đã nói lên tất cả, I know you wanna touch'

Một số bình luận của Knet về lyrics 'STEOREOTYPE' của STAYC:

- Tôi mệt mỏi với lyrics lắm rồi .. Tại sao họ lại đưa ra những ca từ như thế này cho bọn trẻ chứ?!!

- Tôi không nghĩ lời bài hát là vấn đề, giai điệu mới là vấn đề!

- Không phải là ca từ có gì đó nhưng tôi nghĩ không nên đưa cho các nữ idol còn nhỏ tuổi hát mấy câu như vậy.

- Tại sao lời bài hát tệ đến vậy? Điên rồ, họ đang lãng phí tài năng của các thành viên STAYC.

- Giai điệu hay và giọng hát hay, nhưng ca từ lại tệ quá.