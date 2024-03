Lynk Lee phát 'cẩu lương' ngay trên mạng xã hội khiến dân tình xôn xao

Ngày 7/3, Lynk Lee đã đăng tải đoạn video mới trên mạng xã hội. Ca sĩ sinh năm 1988 chia sẻ khoảnh khắc đu trend đang hot rần rần những ngày qua. Đáng chú ý, Lynk Lee còn công khai phát cẩu lương khi được bạn trai thơm má cực tình cảm.

Tuy nhiên, người này đội mũ và không để lộ rõ gương mặt. Tới nay, danh tính và diện mạo của bạn trai Lynk Lee vẫn là một ẩn số đối với cư dân mạng. Trong một chương trình truyền hình, Lynk Lee từng lên tiếng xác nhận đang có người yêu.