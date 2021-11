Lynk Lee đáp trả phát ngôn thô lỗ săm soi 'vùng cấm'

Bị xóc xiểm, Lynk Lee "tag" thẳng tên và mắng ngược: "Cọng **** còn không thấy mà đòi so sánh hả? Tào lao quá, tỉnh mộng đi".



Lynk Lee đáp trả khi liên tục bị săm soi vùng nhạy cảm.

Sau hơn 30 năm gồng mình sống trong vỏ bọc đàn ông, Lynk Lee đã có đủ can đảm "come out'' giới tính thật. Nhan sắc nữ ca sĩ sinh năm 1988 ở thời điểm hiện tại đã "lên hương" rất nhiều.