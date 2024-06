Lynk & Co 06, SUV cỡ B bắt đầu bán tại thị trường Việt Nam

Bảng màu xe gồm Xanh Sonic, Hồng Lilac, Xám Xi Măng và Trắng Ngọc Trai, thường chỉ có trên các mẫu xe cao cấp.

"Việc ra mắt chiếc SUV cỡ B - Lynk & Co 06 tại thời điểm này là bước đi chiến lược của Lynk & Co, nhằm hoàn thiện dải sản phẩm SUV các cỡ B, C, D - phân khúc đang phát triển mạnh không chỉ tại Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Khách hàng cũng hoàn toàn yên tâm với dịch vụ cứu hộ 24/7, miễn phí cẩu kéo xe về các xưởng dịch vụ Lynk & Co trên toàn quốc, hỗ trợ kỹ thuật trên đường (RSA)…, vốn là đặc quyền của khách hàng Lynk & Co tại Việt Nam”, ông Hoàng Chí Trung, Tổng Giám đốc Greenlynk, nhà phân phối chính thức thương hiệu Lynk & Co tại Việt Nam cho biết.

Lynk & Co ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng 22% về sản lượng xe mới bán ra trong năm 2023, đạt cột mốc lũy kế 1 triệu xe ra thị trường, phân phối thông qua hệ thống gần 400 đại lý, 18 trung tâm dịch vụ & chuỗi club kết nối độc đáo tại Châu Âu, Trung Đông và Châu Á.