‘Lyle, chú cá sấu biết hát’ - sôi động và hài hước cho gia đình

Lyle, chú cá sấu biết hát là câu chuyện về gia đình Primm chuyển đến thành phố New York, cậu con trai nhỏ Josh gặp khó khăn trong việc thích nghi với ngôi trường và những người bạn mới. Nhưng mọi thứ thay đổi khi cậu phát hiện ra Lyle - một chàng cá sấu mê tắm rửa, thích trứng cá muối và yêu âm nhạc đang sống ngay trên gác mái.

Bên cạnh yếu tố tình cảm, gia đình, nhà sản xuất cũng tiết lộ trọng tâm bộ phim ở ngay tên phim chính là âm nhạc. Phần âm nhạc trong phim thiên về những ca khúc tươi vui, sôi động và nhiều ý nghĩa với giọng hát đầy cảm xúc của nam ca sĩ Shawn Mendes. Điều này khiến phim dễ dàng thu hút được khán giả trẻ và khán giả nhỏ tuổi, cũng như truyền tải nội dung dễ dàng hơn tới người xem.

Chưa kể, ngoài việc cover từ các ca khúc nổi tiếng thì nhiều bài hát gốc từ đội ngũ soạn nhạc The Greatest Showman (với bản hít Never Enough) cũng hứa hẹn sẽ tạo nên những bản hit mới.

Cách kể chuyện độc đáo, ấn tượng!