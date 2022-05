Lý Nhã Kỳ xuất hiện váy áo tiền tỷ mà vẫn bị 'ngó lơ' tại LHP Cannes

Lý Nhã Kỳ là khách mời buổi ra mắt Three thousand years of longing - phim do Universal sản xuất, có sự góp mặt của dàn sao Hollywood như Anne Hathaway, Cate Blanchett, Robert De Niro, Oscar Isaac... trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes ngày thứ 4.

Lý Nhã Kỳ chọn bộ váy của Lê Thanh Hòa với thiết kế xuyên thấu, phần đuôi váy dài đính lông đà điểu. Vốn nổi tiếng "chịu chi", người đẹp cũng tạo điểm nhấn cho trang phục bằng trang sức kim cương giá trị gần 200 nghìn euro (khoảng 5 tỷ đồng), gồm bông tai, dây chuyền và nhẫn.